L’indiscrezione: Suso-Siviglia sempre più vicini. Monchi apre all’obbligo

Non solo la cessione di Rodriguez al Napoli, domani potrebbe essere anche il giorno di Suso al Siviglia. Abbiamo sempre raccontato che l’esterno spagnolo del Milan voleva solo la Liga e, se non ci saranno clamorosi ribaltoni nella trattativa, verrà accontentato. Dopo una giornata di nuovi contatti, il club andaluso ha accelerato, Monchi ha aperto all’obbligo di riscatto al numero di presenze, condizione necessaria per incassare il via libera del Milan. Suso-Siviglia, sempre più vicini…

Foto: Twitter ufficiale Milan