Spalletti replica a Mou: “Da inizio anno ho sempre detto ai miei di stare buoni. Potessi tornare indietro non lo rifarei”

Luciano Spalletti, nel corso della sua intervista a Dazn, ha voluto replicare al monologo di Mourinho sulle accuse agli arbitri Di Bello e Di Paolo: “Dall’inizio dell’anno dico alla mia panchina di stare buoni e comportarsi bene. Nessuno si alza, poi gli altri si atteggiano come la squadra di casa, andando sempre a protestare. Potessi tornare indietro non lo rifarei perché poi alcuni vengono anche influenzati da questo atteggiamento. Non è un discorso relativo soltanto alla Roma, noi dobbiamo lasciar lavorare gli ufficiali di gara. Di Bello ha deciso bene sul nostro calcio di rigore, è stato tutto corretto per me”.

FOTO: Twitter Napoli