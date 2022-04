Spalletti: “Grande delusione, il gol di El Shaarawy era evitabile. Le lacrime di Insigne? Non ho visto”

Grande delusione in casa Napoli dopo il pari con la Roma giunto nel recupero. Così Spalletti a Dazn: “C’è grande delusione. Partita a lunghi tratti giocata bene. Davanti avevamo una squadra forte che ci ha messo in difficoltà. Il finale è un dispiacere, avevamo tutti centrocampisti freschi. Non abbiamo gestito bene. Abbiamo preso un gol che poteva essere evitato. Loro si cambiavano arrivando sul quinto. Con l’uscita di Lobotka la palla è girata peggio, ma non è dipeso solo da lui. Poi l’abbiamo alzata invece di palleggiare. È diventato più difficile. Le lacrime di Insigne? Non lo so, non l’ho visto. Il fatto che si avvicina il momento in cui deve abbandonare la squadra che ama, sono sensazioni particolari. Per cui dovete sentire lui. Ha giocato una buona partita, si è preso la sue responsabilità”.

FOTO: Twitter Napoli