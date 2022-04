Mourinho tuona: “Voglio rispetto. Di Bello e Di Paolo mi hanno fatto vergognare”

È una furia a fine gara Mourinho a Dazn. Il portoghese dopo il pari del Maradona ha così tuonato: “L’esultanza è perché durante la partita sembrava impossibile uscire con un risultato positivo. Non perché la mia squadra non giocava bene anzi, è cresciuta nel match. Ho avuto il feeling che sarebbe stato difficile quasi impossibile uscire con un risultato positivo. La mia squadra fantastica. Condizione fisica e mentale incredibile. Volevamo sicuramente di più. Un orgoglio questi ragazzi, però devo dire una cosa. Ci sono squadre che giocano per vincere lo scudetto e noi no. Abbiamo però il diritto di giocare per vincere le partite ma oggi non sembrava così. Io non voglio parlare troppo, ma per il signor Di Paolo e Di Bello in alcuni momenti ho provato vergogna di essere li. Tre occasioni: rosso a Zanoli, giallo non dato nel primo tempo e nel secondo era doppio giallo. Il rigore su Zaniolo è rigore, il portiere la prende ma poi c’è contatto. Ma c’è di più, molto di più. Voglio po’ di rispetto. Voglio il diritto di giocare”.

FOTO: Twitter Roma