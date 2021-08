Spalletti contento di Petagna: “Faremo il possibile per farlo restare”

Quella di Andrea Petagna alla Sampdoria è una trattativa che vi abbiamo raccontato come avviata ma non definita, dopo il gol decisivo di questa sera a Marassi il tecnico Luciano Spalletti ha parlato così di lui a DAZN:

“Ha quelle caratteristiche lì. E’ bello chiaro come calciatore. E’ una prima punta bravissima tecnicamente, uno da palla addosso e da chiusura d’azione in area di rigore. E’ chiaro che poi ogni tanto gli ho preferito gli altri perché poi là davanti ne ho tre, anche Mertens e Osimhen. Il timore è che poi non usandolo si stufi un po’ e questa cosa va chiarita con lui. Esiste sempre la possibilità che possa andare via, col mercato aperto è sempre così. Gli ho chiesto se potessi metterlo dentro in caso di bisogno, lui mi ha dato disponibilità e mi ha risposto che non c’erano problemi e avrebbe fatto tutto ciò che doveva”.



Resterà in azzurro?

“Ne parleremo insieme. Ma è lui che deve essere padrone delle sue volontà. Tenteremo di fare tutto ciò che va fatto, tenendo conto anche che la società deve rientrare sugli stipendi, come ha detto De Laurentiis. Bisogna fare dei ragionamenti. Dopo il gol è venuto da me e ci siamo trasferiti la gioia per coinvolgerci a vicenda. Lui era contento, io ero felicissimo”.

Intercettato dalle telecamere di DAZN anche un labiale del tecnico di Certaldo, il quale dopo il gol di Petagna ha esclamato “Tu resti qui”. Vi terremo aggiornati delle novità legate alla trattativa Petagna-Samp in queste ultime 48 ore della sessione estiva di calciomercato.

Foto: Twitter Napoli