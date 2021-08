Il retroscena: Petagna, perché la Samp ha buone chance

Nelle ultime ore Andrea Petagna sta ragionando seriamente sul suo futuro. E mentre fino a qualche giorno fa sembrava intenzionato a restare a Napoli, adesso valuta concretamente l’opzione Samp. Il Napoli, in assenza di Osimhen, non avrebbe potuto liberarlo prima della trasferta proprio a Genoa ma in casa dei rossoblù. E’ una situazione da monitorare: con la giusta offerta Samp, Petagna può partire. Aggiornamento dopo Genoa-Napoli, in programma tra poco.

Foto: Twitter Napoli