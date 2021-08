Petagna entra e segna, il Napoli batte il Genoa 2-1. Reti bianche tra Sassuolo e Samp

Il Napoli vince 2-1 al Ferraris contro un ottimo Genoa, azzurri avanti nel primo tempo grazie al sinistro dal limite di Fabian Ruiz, preciso e imprendibile per Sirigu.

Il solito gol dell’ex di Goran Pandev fa 1-1 al 56′, ma l’arbitro Di Bello dopo il consulto al VAR annulla per il fallo di Buksa su Meret. Pareggio rossoblù che arriva ugualmente con Cambiaso, servito dalla destra da Ghiglione, sinistro sul primo palo e primo gol in Serie A alla seconda presenza per il classe 2000.

Ma nel finale Andrea Petagna, sempre più al centro delle voci di mercato, entra all’82’ e fa 2-1 di testa dopo circa 120 secondi su calcio piazzato. Tre punti importantissimi per il Napoli in vista della sosta, poi arriverà la Juve al Maradona. Ottimo Genoa, combattivo e molto diverso rispetto a quello visto a San Siro alla prima giornata.

Pareggio a reti bianche al Mapei tra Sassuolo e Sampdoria, un punto a testa ma maggior possesso palla e occasioni per i neroverdi, due mancate da Caputo.

Foto: Twitter Napoli