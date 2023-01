Sogliano conferma: “Presto chiuderemo per la cessione di Gunter alla Sampdoria e Hongla al Valladolid”

A pochi minuti dal fischio iniziale di Udinese–Hellas Verona, il direttore sportivo degli scaligeri, Sean Sogliano, ha confermato ai microfoni di Sky Sport le cessioni che vi avevamo anticipato, con Gunter in direzione Sampdoria e Hongla al Real Valladolid: “Presto chiuderemo per la cessione di Hongla al Real Valladolid e di Günter alla Sampdoria. In entrata vedremo se e su chi operare, perché è difficile nelle 24 ore finali concentrarsi sia sulla partita che sul mercato. La priorità ce l’ha la gara di stasera, ovviamente. Domani vedremo se riusciremo a muoverci in qualche modo”.

Foto: Hellas Verona Instagram