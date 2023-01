L’indiscrezione: Hongla al Valladolid, in arrivo il via libera del Verona

Martin Hongla sta per lasciare per il Verona. I contatti in corso con il Real Valladolid hanno ormai portato a una fumata bianca. Il centrocampista classe 1998 è sul punto di andare in Spagna, il Verona ha ormai accettato la formula che potrebbe comprendere in prestito leggermente oneroso. Ultimi dettagli.

Foto: Instagram personale