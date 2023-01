La Samp deve prendere un difensore centrale last minute dopo il naufragio della trattativa per Dragovic. È stato proposto Paletta, in scadenza con il Monza, ma poco fa ci sono stati contatti con la Samp per Gunter. Una richiesta ufficiale con il via libera del Verona. Alla finestra anche il Cagliari che non molla, aspettando la decisione di Gunter.

Foto: twitter Verona