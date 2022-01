Simy a Parma per le visite. La svolta è di sabato scorso

Simy è a Parma per le visite. Operazione mai a rischio e che vi avevamo anticipato sabato scorso quando il club emiliano era uscito allo scoperto e aveva incassato il sì dell’attaccante. C’era stato il via libera del Crotone e la Salernitana aveva aperto al prestito, come confermato anche all’inizio della settimana. Ora le visite, poi Simy potrà mettersi a disposizione di Iachini.

FOTO: Profilo Instagram di Simy