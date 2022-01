Esclusiva: il Parma allo scoperto per Simy

Il Parma ha perso anche ieri contro il Frosinone, è in ritardo sul mercato, e cerca delle soluzioni urgenti per recuperare il terreno perduto. Serve un attaccante e nelle ultimissime ore il club emiliano è uscito allo scoperto per Nwanko Simy, attualmente separato in casa a Salerno.

Poco fa, il Parma ha avviato nuovi contatti per arrivare a una definizione, ricordiamo che ci vuole anche il via libera del Crotone. Il Parma dovrà intervenire anche in altri reparti, ma l’arrivo di Simy, classe 1992, sarebbe fondamentale per dare uno specialista affidabile a Iachini.