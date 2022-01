L’indiscrezione: il Parma aspetta Simy. E la Cremonese si avvicina a Gondo

La rivoluzione della Salernitana coinvolgerà anche il reparto offensivo, dopo aver chiuso diverse operazioni che devono essere soltanto annunciate (Mazzocchi e Fazio in testa). In attacco Nsame resta un obiettivo, ma c’è concorrenza, Diego Costa un pallino che Sabatini aveva già ai tempi della Bologna e lo avrebbe preso se Mihajlovic non lo avesse sbocciato. Ci sono stati contatti anche con l’entourage di Burak Yilmaz, mentre nelle prossime ore è atteso il sì definitivo di Simone Verdi dopo l’apertura totale del Torino. Attenzione alle uscite: il Parma aspetta il via libera per Simy, ci sono gli accordi, e la Cremonese si sta avvicinando sempre più a Cedric Gondo dopo l’assalto a sorpresa che vi abbiamo raccontato ieri.

FOTO: Instagram Simy