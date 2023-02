L’indiscrezione: Semplici, sempre più Spezia. Mancano solo firma e annuncio

Leonardo Semplici si prepara a diventare il nuovo allenatore dello Spezia. Non c’erano dubbi già dalla scorsa settimana, lui la prima e unica scelta, con la necessità di affidare al tandem Lorieri-Terzi la gestione della sfida con la Juve. Ieri vi avevamo raccontato come andassero risolti i problemi relativi allo staff in modo da spianare la strada a Semplici. Nessun problema, c’erano soltanto tempi tecnici da rispettare. Bisogna solo aspettare firma e annuncio, già domani Semplici è atteso a La Spezia per il via alla nuova avventura.

Foto: Twitter Cagliari