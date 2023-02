L’indiscrezione: Semplici-Spezia, domani gli ultimi dettagli. La motivazione

Leonardo Semplici viaggia velocemente verso lo Spezia. A conferma che lui era l’unico nome valutato, nel bel mezzo di altre situazioni non prese in considerazione. A conferma soprattutto che soltanto dopo la partita contro la Juve il club avrebbe affondato per trovare gli accordi, prima si sarebbe affidato a una soluzione interna. Il contratto sarà di un anno e mezzo, non dovrebbero esserci problemi. La giornata di oggi è stata consumata per parlare del numeroso staff dello Spezia, non di quello di Semplici perché in questo caso sono stati trovati gli accordi. Una questione logistica per mettere ordine e per consentire all’ex Cagliari di trovare la strada spianata. Domani nuovo summit per gli accordi definitivi rispetto a una situazione già impostata.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari