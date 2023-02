Il retroscena: Spezia-Gotti, fiducia finita. La situazione tra ora e lunedì

Luca Gotti e lo Spezia: fiducia finita. Al punto che già nelle prossime ore il club potrebbe decidere di cambiare, in contrapposizione alle voci che parlavano si conferma scontata fino a domenica, non soltanto per i risultati e per i punti sperperati. Ma anche perché il club ha memorizzato come non ci sia più l’idillio con una parte della squadra, anche in quel caso la fiducia è al capolinea. Siccome la partita con la Juve è in programma domenica alle 18, in caso di svolta nelle prossime ore il club procederebbe alla soluzione interna con Lorieri (in possesso di patentino) affiancato da Claudio Terzi. Tra i tanti nomi fatti, alcuni mai contattati, quello di Leonardo Semplici è il più concreto, in circuito da almeno una settimana, probabilmente a partire da lunedì. Semplici ha assistito per aggiornamento professionale alle ultime partite dello Spezia, quindi è stato automatico accostarlo al club ligure. In realtà è il nome che piace di più, ci sono stati contatti indiretti con il suo agente, la richiesta è di un anno e mezzo di contratto e si cercherà di arrivare a una soluzione. Intanto, andiamo per tappe: prima cosa chiudere il rapporto con Gotti, considerato che la fiducia non c’è più.

Foto: Spezia Instagram