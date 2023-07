Scamacca: “La scorsa estate non ho avuto la possibilità di scegliere una big italiana perché c’erano meno soldi”

L’attaccante del West Ham Gianluca Scamacca, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Nel punto saliente ha parlato di quanto gli piacerebbe ritornare alla Roma, squadra in cui ha trascorso le giovanili, e con cui, come abbiamo già raccontato, effettivamente intercorre una mezza promessa del giocatore al club per favorire la realizzazione di tale desiderio. Più avanti nelle dichiarazioni ha parlato anche del suo passato acquisto dal Sassuolo da parte del West Ham, prendendo spunto dal trasferimento del suo amico Davide Frattesi all’Inter: “Il più forte centrocampista con cui ho giocato è Rice, posso dirlo perché Davide non è permaloso. Poi ha caratteristiche diverse… Sapevo che sarebbe andato all’Inter. Lui è una mezzala che si butta in area ed è fantastico negli inserimenti: la squadra di Inzaghi è ideale per lui. Ha fatto bene a scegliere l’Inter avendo la possibilità di giocare in una big italiana. Io non l’ho avuta, questa chance, perché c’erano meno soldi la scorsa estate…. Poi io sono più aperto di Davide come mentalità. E sono soddisfatto così: la Premier è l’NBA del calcio”.

Foto: Instagram Gol West Ham