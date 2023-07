Scamacca: “La Roma è casa. Io allenato da Mou? Sarebbe un sogno”

Il centravanti 24nne del West Ham, Gianluca Scamacca, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in cui ha parlato della Roma, squadra in cui ha trascorso parte delle giovanili. Come abbiamo già raccontato, esiste una mezza promessa del giocatore al club giallorosso per ritornare. Queste le sue dichiarazioni: “Ho sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in futuro. E sapete quali sono i due colori del mio cuore. Ma adesso sono un giocatore del West Ham e, nonostante tutte le voci, anche qui mi trovo bene. Per me Roma è casa. E Totti, l’idolo da bambino. E quale giocatore al mondo non sognerebbe di essere allenato da Mourinho? Sono convinto che Mou mi stimolerebbe e con lui migliorerei ancora”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro