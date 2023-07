Scamacca aspetta ancora la Roma. E il Milan…

Gianluca Scamacca ha fatto una mezza promessa alla Roma e aspetta che il club giallorosso entri nel vivo con il West Ham dopo i contatti delle scorse settimane. Abbiamo spiegato come il club inglese vorrebbe avere qualche garanzia in più il cartellino dopo aver speso ben 38 milioni di base fissa più bonus appena la scorsa estate. Scamacca si è impegnato con la Roma, tornerebbe volentieri nel club in cui è cresciuto, ma adesso servono i fatti. Il Milan resta alla finestra, ripetiamo che c’è già stato un incontro, all’interno di una mini lista di nomi che comprende Morata e qualche possibile sorpresa.

Foto: Instagram West Ham