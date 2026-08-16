Savona-Atalanta, una lunga volata da fine maggio. Le ultimissime

16/08/2026 | 10:15:19

Nicolò Savona e l’Atalanta, una storia che vi abbiamo anticipato addirittura quasi tre mesi fa. Era addirittura il 27 maggio quando ne parlammo un esclusiva per la prima volta, in quei giorni la Dea l’aveva individuata come un’operazione da fare nel bel mezzo della diatriba Palestra (poi finito al Chelsea). E con la consapevolezza che sarebbe servito un terzino da 4-3-3 per il agevolare il sistema di Sarri. Ora è possibile che l’Atalanta decida per un’altra cessione sulla fascia (Bellanova un indiziato), ma i contatti per Savona anche con il Nottingham sono andati avanti alla ricerca degli accordi definitivi, confermando anche la tendenza del 9 giugno quando c’era stata apertura degli agenti. Senza alcuna possibilità che potesse essere Juanlu Sanchez (poi finito al Bournemouth) il rinforzo per la corsia destra come spiegato oltre un mese fa.

Foto: X Nottingham