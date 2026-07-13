Il retroscena: Atalanta, la differenza tra Juanlu Sanchez e Savona

14/07/2026 | 00:05:42

Juanlu Sanchez è stato accostato all’Atalanta, addirittura con una proposta già fatta al Siviglia. Il terzino destro ha qualità, è stato un lungo tormentone del Napoli, ma non abbiamo riscontri su un’avanzata del club di Percassi e neanche su una traiettoria da seguire. L’Atalanta per la fascia destra resta su Savona, un nome che vi abbiamo fatto in esclusiva. Ma nello stesso tempo ha necessità di trovare una soluzione per Bellanova, le proposte (da Premier e Liga, come già raccontato) non mancano.

foto x nottingham