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Il retroscena: Savona-Atalanta, contatti fitti con gli agenti e apertura totale

09/06/2026 | 23:45:36

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Il futuro di Palestra non è ancora chiaro, ma l’Atalanta si è mossa con forza su Nicolò Savona, come raccontato in esclusiva lo scorso maggio. Non c’è apertura solo del Nottingham Forest, ma anche dell’entourage del terzino destro. Nelle ultime ore ci sono stati contatti fitti con apertura e gradimento. Savona ha coronato il sogno Premier, ma tornerebbe volentieri in Italia. E l’Atalanta continua a lavorarci in modo proficuo e con fiducia in crescita.
Foto: X Nottingham