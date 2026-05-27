Esclusiva: Palestra, c’è concorrenza ma l’Inter vuole provarci. All’Atalanta piace Savona

Marco Palestra è il sogno dell’Inter. E l’Inter vorrebbe fare uno sforzo per il terzino che rientrerà per fine prestito all’Atalanta dopo la straordinaria stagione con il Cagliari. La valutazione supera i 40 milioni e forse anche i 45, c’è concorrenza in Premier, ma per il club nerazzurro varrebbe la pena fare un tentativo a prescindere da Dumfries. Vedremo gli sviluppi, intanto segnaliamo che all’Atalanta piacerebbe riportare in Italia Nicolò Savona, trasferitosi dalla Juventus al Newcastle. In caso di cessione di Palestra, l’Atalanta farà un tentativo.

Foto: X Cagliari