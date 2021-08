Sarri voleva un esterno, ora Setti può rispettare la promessa a Zaccagni

Maurizio Sarri ha chiesto un esterno per il suo 4-3-3. Ha aspettato fino alla fine Kostic, sua primissima scelta. Ma è andata come è andata. Gli hanno proposto Brekalo, ma alla fine dovrà adattare Zaccagni che era l’alternativa fino a stamattina. Setti ha rispettato il patto prima di Verona-Inter quando disse che non gli avrebbe tarpato le ali. Operazione in fase di definizione, 8 milioni più 2 di bonus le cifre, già concordate, con tanti saluti all’esterno puro per il 4–3-3.

Foto: Twitter Verona