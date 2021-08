L’indiscrezione: Lazio, torna di moda Brekalo oltre un mese dopo. Le ultime su Zaccagni. E Kostic

Torna di moda un nome per la Lazio che vi avevamo anticipato oltre un mese fa, quello di Josip Brekalo, croato del Wolfsburg e profilo interessante per il 4-3-3 che negli ultimi giorni è al centro di altre voci di mercato. Una soluzione che potrebbe essere quella giusta, a maggior ragione se il Verona – a meno di 24 ore dalla fine del mercato – dovesse fare resistenza per Zaccagni che è in scadenza, ma intanto gli scaligeri dovrebbero trovare un sostituto. Quindi, valutazioni su Brekalo. Su Kostic al momento c’è poco da aggiungere: l’Eintracht ha fatto muro, ha ritenuto nelle ultime ore di non procedere ad alcun tipo di valutazione sull’offerta della Lazio, probabilmente stizzito per l’atteggiamento dell’esterno serbo. Ulteriore conferma che le anticipazioni della Bild di un’offerta accettata non avevano motivo di esistere.

Foto: Twitter Wolfsburg