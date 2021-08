Esclusiva: Faivre, il Milan non arriva a 15. Kostic-Lazio: no-stop ma senza accordi. Orsolini, la Fiorentina si defila

Il Milan non è arrivato ai 15 milioni che il Brest chiedeva per Faivre. Era questo il passaggio indispensabile per convincere il club francese, tra l’altro indispettito dall’atteggiamento del trequartista che aveva disertato l’ultima gara di Ligue 1. Se il Milan non dovesse alzare la proposta, la situazione non si sbloccherà. Per il momento è stallo. Nelle ultime 24 ore di mercato non corriamo ma la situazione è bloccata.

Aggiornamento su Kostic: è finita la conference-call, la Lazio ha alzato l’offerta ma non ci sono ancora gli accordi, contrariamente a quanto sostenuto da qualche fonte tedesca. La partita resta aperta, l’Eintracht deve prendere un paio di pedine (Lammers è il più vicino), ma si andrà ad oltranza per una operazione in piedi ormai da oltre due mesi. L’alternativa resta Zaccagni, ma la Lazio ancora non ha affondato.

Aggiornamento su Orsolini: alla Fiorentina è stato nuovamente proposto ma il club ha deciso di defilarsi. Definitivamente? Sta succedendo di tutto in questa sessione ma la tendenza è questa.

Foto: Twitter Brest