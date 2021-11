SANTOS BORRE’, UNA MACCHINA DA GOL PER L’EINTRACHT

L’Eintracht Francoforte si gode i gol del colombiano Rafael Santos Borré, attaccante che sta prendendo confidenza con la Bundesliga, dopo le esperienze in Argentina e all’Atletico Madrid. Sua la rete che ha permesso all’Eintracht di battere il Furth nell’ultimo turno di campionato.

E pure, per diverse settimane, il giocatore in estate è stato vicino a trasferirsi in Serie A, precisamente al Cagliari. Infatti, notizie dall’Argentina davano un possibile arrivo in Italia di Santos Borré dal River Plate. Si parlava di una operazione in sinergia tra Cagliari e Inter.

Poi irruppe l’Eintracht che pagò il giocatore ben 17 milioni al River, per strapparlo alla concorrenza e portarlo in Germania, dove c’ha messo un po’ a carburare, a dire la verità. Per lui, al momento, 11 presenze in Bundesliga e due gol. Borré è ancora lontano dai suoi standard visti in Sud America, ma lentamente sta iniziando a mostrare le sue qualità.

La storia di Santos Borré è particolare, l’attaccante non nasce nel ruolo di attaccante, ma è partito addirittura dalla porta, per poi passare come difensore, centrocampista fino ad arrivare come punta dove si è distinto nelle giovanili del Deportivo Calì per il suo gran numero di gol.

Santos Borré nasce a Barranquilla, il 15 settembre del 1995 ed è soprannominato La Maquin, ovvero “La macchina” per la facilità con cui va in rete oltre per il suo fisico che nonostante una statura non proprio alta resiste ai contrasti di gioco. Borré gioca prevalentemente come seconda punta anche se può essere schierato come punta o come esterno. Infatti è dotato di una buona tecnica e di una potenza che gli consente di fare anche la punta lottando contro i difensori avversari, ma la sua arma più forte è la velocità e il dribbling.

Per queste sue doti viene notato subito dall’Europa e viene acquistato dall’Atletico Madrid nel 2015, e lasciato in prestito nella sua squadra d’origine, il Deportivo Calì. Nel 2016, l’anno dopo, l’Atletico lo gira al Villarreal dove mette a referto 30 presenza e realizza 4 gol, di cui anche uno contro la Roma in Europa League. Ma il futuro di Santos Borré è ancora in Sud America e viene acquistato dal River Plate. In Argentina, i suoi numeri sono devastanti: in 4 anni mette a segno 56 gol in 149 presenze tra campionato e coppa. Riesce a guadagnarsi anche la Nazionale colombiana e bel 2015 viene chiamato per la prima volta dal ct Pekerman. Per l’esordio si deve aspettare il 2019, durante un’ amichevole contro il Brasile subentrando a Duvan Zapata.

In Nazionale conta 13 presenze, ma ancora nessun gol a referto, che è un po’ la sua macchia in questo momento. la Colombia si affida ancora a lui in queste qualificazioni, per arrivare ai Mondiali in Qatar 2022. Così come si affida a lui l’Eintracht, che, dopo un inizio negativo in Bundesliga, vuole risalire la classifica. Se Santos Borré riuscirà a confermare i numeri visti al Ribver Plate, allora, i problemi finiranno.

Foto: Twitter personale