Dall’Argentina: possibile sinergia Inter-Cagliari per Santos Borré

Non mancano gli ammiratori in Serie A per . Secondo una voce voce rimbalzata dall’Argentina nel pomeriggio, oltre all’Inter anche il Cagliari sarebbe interessato al colombiano Rafael Santos Borré, attaccante classe ’95 del River Plate.

Secondo TyC Sports, l’attaccante potrebbe persino arrivare in Sardegna per una stagione per poi passare all’Inter, in una sinergia tra i due club italiani. Il tutto, in ogni caso, si deciderà al termine della Copa America appena cominciata.

Borré milita dal 2017 nel River Plate. In quattro anni mette insieme in tutto 149 presenze e 56 gol tra campionato, coppe nazionali e internazionali.