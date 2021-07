Ufficiale: Santos Borré passa all’Eintracht Francoforte. Contratto fino al 2025

L’attaccante Rafael Santos Borré ha deciso di trasferirsi in Germania. Ecco il comunicato ufficiale dell’Eintracht Francoforte che ha ufficializzato il suo acquisto. “L’Eintracht Francoforte annuncia la prossima new entry per la nuova stagione 2021/22. Il club della Bundesliga è stato in grado di concordare un contratto quadriennale con Rafael Santos Borré fino al 30 giugno 2025. Il centravanti è stato l’ultimo sotto contratto con il Club Atlético River Plate per quattro anni. Il suo contratto è caduto il 30 giugno, il 25enne si unisce alla squadra gratuitamente”.

Gude, Rafael! 👋🦅 Rafael Santos Borré wird ein Adlerträger! Der kolumbianische Stürmer erhält einen Vertrag bis 2025 😍#SGE #Borré2025 pic.twitter.com/pAKiwM05R3 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 5, 2021





FOTO: Twitter Eintracht Francoforte