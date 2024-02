Salernitana, Manolas è arrivato in Italia

Kostas Manolas si appresta a diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Il difensore è arrivato a Napoli per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia granata. Adesso – come anticipato – si sposterà a Salerno, dove lo attendono Filippo Inzaghi e Walter Sabatini.

Foto: Instagram Manolas