Il retroscena: Manolas, sondaggi di Salernitana e Sassuolo. Ma lui non è convinto

Kostas Manolas ha risolto il contratto che lo legava allo Sharjah FC, trovando un accordo rispetto all’ultimo anno con il suo ex club. Non sono mancati, anche nelle ultime ore, i sondaggi per Il classe 1991 ex Napoli e Roma. Ci hanno provato soprattutto Salernitana (che da lunedì si era mossa per Jerome Boateng) e Sassuolo, pronte a fare una proposta. Ma per il momento Manolas non ha aperto, non è convinto e vuole aspettare.

Foto: twitter sharjah