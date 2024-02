L’indiscrezione: Manolas oggi pomeriggio a Salerno. Domani le visite

Kostas Manolas si appresta a diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Come anticipato ieri, il difensore greco ha trovato l’accordo con il club granata ed è atteso in città. Il suo sbarco a Salerno era previsto per questa mattina, ma Sabatini dovrà attendere ancora qualche ora prima di poter riabbracciare il difensore. Infatti, Manolas arriverà questo pomeriggio in città e domani svolgerà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà alla Salernitana.

#Manolas oggi pomeriggio a #Salerno: le visite domani — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 8, 2024

Foto: Instagram Manolas