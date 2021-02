Rugani, una giornata in apnea. E poi la svolta a sorpresa Cagliari

Quella di Daniele Rugani è stata una storia tra le più importanti, se non la più importante, della sessione invernale di calcio mercato. Sabato scorso il difensore centrale di proprietà della Juve aveva sfiorato il Torino, poi si era materializzato il Parma che ha pensato di prendere un altro difensore centrale dopo aver ingaggiato Bani dal Genoa. Ma le sorprese non sarebbero certo finite se, a seguito del tentativo a vuoto del Bologna, non si fosse materializzato il Cagliari sempre con più forza a partire dal tardo pomeriggio. Il via libera della Juve è arrivato prima delle 19, con gli accordi totali legati a commissioni e procura, nel frattempo Rugani si è fiondato nella sede del Rennes per gli ultimi passaggi burocratici e il contratto è stato eseguito con successo tramite posta telematica alle 19,46. Il Cagliari verserà un milione e 250 mila euro per il prestito più 500 mila euro di bonus in caso di salvezza. Rugani domattina saluterà la Francia e il Rennes, un volo per l’Italia e poi le visite per il Cagliari. L’autentica sorpresa dell’ultimo giorno di calciomercato.

Foto: twitter rennes