Daniele Rugani tra pochissimi minuti sarà in sede al Rennes per risolvere la situazione con il club francese. Ci sono gli accordi tra Juve e Cagliari, operazione in prestito da 1 milioni e 250 mila euro più bonus da 500 mila in caso di salvezza. Corsa contro il tempo, via telematica, Rugani è pronto per sbarcare già domani in Sardegna.

Foto: sito Rennes