Daniele Rugani è il nuovo difensore del Cagliari. Contratto depositato alle 19,46, è stata la grande sorpresa dell’ultimo giorno di mercato. Operazione in prestito con la benedizione della Juve, 1 milione e 250 per il prestito con bonus di 500 mila euro in caso di salvezza del Cagliari. Rugani lascia il Rennes, domani visite.

Foto: Twitter Rennes