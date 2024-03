Rugani e il rinnovo Juve: conferme su cifre e date della scorsa estate

Daniele Rugani e il rinnovo con la Juve fino al 2026 con possibile opzione per un’altra stagione. Le date e le cifre sono quelle che avevamo anticipato lo scorso 10 agosto e confermato a fine settembre, con ridimensionamento dell’attuale ingaggio. I nuovi emolumenti dovrebbero partire da 2,2-2,3 milioni a stagione più bonus. L’incontro tra il suo agente e il club è l’ennesima conferma che ci stiamo avvicinando sempre più alla fumata bianca. In fondo, la priorità di Rugani è sempre stata quella di restare alla Juve. Non siamo ancora alle firme, ma i discorsi stanno andando avanti in modo proficuo, pur essendo stato Rugani sondato da altri club.

Foto: Instagram Rugani