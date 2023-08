Esclusiva: Rugani-Juve, discorsi avviati per il rinnovo

Daniele Rugani ha un contratto in scadenza con la Juventus, ma si prepara a rinnovarlo. Sono già iniziati i dialoghi che dovrebbero portare a un nuovo impegno del difensore centrale toscano classe 1994. Potrebbe funzionare così: la Juve farebbe altri tre anni di contratto, nuova scadenza 2027 oppure 2026 con opzione, e l’ingaggio di Rugani scenderebbe dai 2,8 milioni attuali più bonus a 2-2-2,3 più bonus a salire. I lavori sono in corso e la Juve conta di definirli nel giro di poche settimane per mettere a posto l’impegno attualmente agli sgoccioli. Esiste la volontà dello stesso Rugani, quindi i negoziati stanno procedendo nel migliore dei modi.

Foto: Twitter Rugani