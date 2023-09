L’indiscrezione: Rugani-Juve, conferme su rinnovo e durata

Daniele Rugani si avvia a prolungare il contratto in scadenza con la Juve, al punto che già nelle prossime ore ci dovrebbe essere un incontro per gli accordi definitivi. Confermato quando avevamo svelato lo scorso 10 agosto, anche sulla durata: prevedibile contratto fino al 2026 con opzione per un’altra stagione. L’attuale ingaggio di 2,7-2,8 milioni verrebbe spalmato e si attesterebbe sui 2,2,-2,3 milioni a stagione più bonus. La Juve aveva già deciso di non andare in scadenza con Rugani, adesso stiamo entrando nella fase operativa.

Foto: Rugani Twitter