Roma, sempre più N’Dicka: è il colpo a zero per la difesa

Evan N’Dicka è sempre più vicino alla Roma. E non è una sorpresa. Il club giallorosso è sulle tracce del difensore francese in scadenza con l’Eintracht Francoforte dalla scorsa estate, come raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia. Un interesse che si è fatto sempre più vivo, tanto che, a marzo, gli agenti del calciatore hanno fatto visita a José Mourinho a Trigoria. Un incontro immortalato e reso pubblico dallo stesso gruppo di agenti su Instagram, accompagnando lo scatto con “Lavori in corso”. A poco meno di un mese dalla scadenza del contratto con l’Eintracht, il futuro di N’Dicka è sempre più a tinte giallorosse.

#Roma tra i profili monitorati per la difesa resiste quello di Evan #Ndicka già seguito in estate dai giallorossi. Contratto in scadenza e classe 1999. — Gianluigi Longari (@Glongari) November 18, 2022

Foto: Twitter Eintracht