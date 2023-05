Gli agenti di Ndicka a Trigoria: lo scatto con Mourinho

La Roma segue da vicino il giovane difensore centrale dell’ Eintracht Francoforte,Evan Ndicka. Il calciatore, classe 1999, si libererà a zero dai tedeschi il prossimo 30 giugno e i suoi agenti sono al lavoro per trovargli una collocazione.

Tra questi club c’è la Roma, come testimoniato dalla stessa agenzia del ragazzo, che è stata in visita a Trigoria nei giorni scorsi. Una visita testimoniata dalla stessa AMS Talent Consulting, l’agenzia che appunto cura gli interessi di Ndicka. Su Instagram la foto ricordo con itre agenti e José Mourinho: con la didascalia: “Lavori in corso”.

Ma la concorrenza è senza dubbio foltissima, con diversi club che seguono questo giocatore.



Ndicka, in scadenza di contratto con l’Eintracht, è uno dei difensori centrali seguito dalla Roma come anticipato lo scorso novembre da Gianluigi Longari per Sportitalia.

Foto: Instagram agenti Ndicka