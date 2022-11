Ndicka resta in lista per la difesa della Roma

Evan Ndicka resta un obiettivo della Roma, come ribadito ieri sera da Gianluigi Longari per Sportitalia. Stiamo parlando di un difensore mancino forte, 23 anni, perfetto per la difesa a tre. Il particolare allettante è che ha un contratto in scadenza con l’Eintracht e che la richiesta della scorsa estate era tra i 12 e i 15 milioni. La Roma lo sta monitorando, Ndicka è seguito anche dalla Juve e da un paio di club di Premier.

Foto: Twitter Eintracht