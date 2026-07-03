Roma: gli esterni offensivi, Diego Moreira, Dovbyk e… Soulé. Ora tocca ai Friedkin

03/07/2026 | 23:10:05

Adesso la necessità è quella di accelerare, palla ai Friedkin per un’irruzione decisa che possa consentire a Gasperini di avere i rinforzi senza traccheggiare troppo. Vi abbiamo raccontato tutto su Greenwood e Garnacho, possono emergere altri profili, ma adesso il tempo (in modo particolare per l’esterno di proprietà dell’OM) è un fattore decisivo per non perdere l’autobus. Va sempre tenuta sotto controllo la posizione di Soulé, tra Arabia ed eventuali altri piste, mentre su Dovbyk l’idea resta quella di fare cassa il più possibile in modo da avere qualche chance per Tresoldi del Club Bruges (sondato qualche settimana fa). Quanto a Diego Moreira, terzino sinistro classe 2004 dello Strasburgo, aveva una valutazione stratosferica prima dei Mondiali (40 milioni) e almeno per ora non si può parlare di operazione concreta malgrado l’apprezzamento. Le priorità della Roma sono altre, ma serve accelerare.

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