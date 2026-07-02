Il retroscena: Tresoldi-Roma, sondaggio due settimane fa. Dipende da Dovbyk. E a Madrid…

02/07/2026 | 23:40:32

Nicolò Tresoldi è un grande profilo per l’attacco, giovane (classe 2004) e nel pieno della maturità per rendimento e concretezza. Il Club Bruges lo valuta una trentina di milioni (bonus compresi) e sappiamo quanto quella belga sia una bottega carissima. Sulla Roma c’è una verità: il sondaggio è stato fatto un paio di settimane fa, ma tutto dipende dalla cessione di Dovbyk (al momento ferma). In tal caso la Roma potrebbe procedere, ma serve un’uscita e soprattutto oggi l’attaccante centrale non è una priorità (piuttosto gli esterni offensivi). Su Tresoldi, come svelato nella giornata di ieri da Gianluigi Longari, c’è anche l’Atletico Madrid ma anche in questo caso (come per Greenwood) serve che parta uno tra Julian Alvarez e Sorloth.

Foto: Instagram Bruges