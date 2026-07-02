Esclusiva: Roma, sondaggio per Garnacho
02/07/2026 | 23:15:55
La Roma cerca due esterni offensivi, uno a destra e un altro sulla corsia mancina. Vi abbiamo raccontato di Greenwood nel pomeriggio, possiamo aggiungere che un profilo che piace è quello di Alejandro Garnacho, classe 2004 argentino di proprietà del Chelsea, arrivato la scorsa estate per poco più di 45 milioni. Garnacho gioca a sinistra, è stato a lungo un tormentone, la Roma ha chiesto informazioni (al momento per il prestito) perché gli specialisti accanto a Malen devono essere due. E di spessore.
Foto: Instagram Chelsea