Esclusiva: Greenwood, la differenza tra Roma, Fenerbahce e Atletico Madrid

02/07/2026 | 14:09:47

La partita per Mason Greenwood è in corso, vi raccontiamo tutti gli scenari. Il cartellino può scendere sotto i 50 milioni, l’Olympique Marsiglia è disposto allo sconto, si potrebbe anche chiudere per 40 milioni e 6-7 milioni di bonus più o meno facili da raggiungere. Il Fenerbahce non è fuori dalla corsa, ha offerto circa 7 milioni di ingaggio a stagione mentre l’offerta per il cartellino è più bassa. La Roma ha il totale gradimento dell’esterno offensivo inglese, la proposta relativa all’ingaggio è al momento inferiore (circa 5 milioni a stagione compresi i bonus) e ora serve l’autorizzazione a procedere dei Friedkin per spingere fino in fondo. L’Atletico Madrid non è fuori, ha sondato, ma dipenderà dalla cessione di uno tra Julian Alvarez e Sorloth, in quel caso sarebbe più semplice entrare nella fase operativa. La vicenda Greenwood può entrare nel vivo: non sbagliare le mosse e giocare di anticipo sono gli ingredienti fondamentali.

Foto: Instagram Marsiglia