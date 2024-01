RODRIGUEZ, “EL RAYITO” SULLA FASCIA DELLA VIOLA

Come abbiamo riportato in esclusiva, la Fiorentina accelera per un esterno offensivo e può chiudere per Brian Rodriguez. Il classe 2000, uruguayano, milita nel Club America.

Vi abbiamo anche riportato come la Fiorentina ha un’intesa con il diretto interessato, accordo di quattro anni (oppure tre più opzione).E ha chiuso con il club messicano, per circa 10 milioni pi+ bonus. Lo stesso allenatore del Culb America aveva dichiarato che “qualcuno andrà via e sarà sostituito”. Il giocatore è atteso in Italia per le visite mediche.

Conosciamo meglio questo messicano, qasi 24enne, pronto a vestirsi di viola nelle prossime ore. Rodriguez è nato a Tranqueras, in Uruguay, il 20 maggio 2000. E’ un esterno offensivo, ala sinistra. Rapidissimo, sia con la palla che senza palla. Eè soprannominato “El Rayito”, il piccolo fulmine. E questo fa capire quale siano le sue caratteristiche.

Cresciuto nel settore giovanile del Peñarol, ha esordito il 28 marzo 2018 in occasione del match di campionato pareggiato 1-1 contro il Danubio. Nella prima stagione con il Penarol chiude con 18 presenze e 3 gol. vincendo anche il campionato. Nel 2019-20 passa in Major League, in USA, ai Los Angeles FC, in prestito, dove colleziona 23 presenze e 1 gol. Ha anche una breve esperienza in Europa, all’Almeria, dobe resta fino a giugno 2021, collezionando solo 13 presenze, senza incidere.

Nell’estate 2021, torna al Los Angeles FC, dove milita per tutta la stagione, con 29 presenze e 6 gol. Nell’estate 2022, passa al Club America, in Messico, che investe su di lui circa 6 milioni. Qui il rendimento è buono e si rende protagonista di ottime prestazioni. Piede destro, sfruttato sia sulla sua fascia naturale che a piede invertito nell’altro versante offensivo, Rodríguez ha il pregio di aver un costo contenuto e di aver comunque assaporato i palcoscenici internazionali con la nazionale.

Infatti, conta ben 21 presenze e 4 gol con l’Uruguay, convocato per la prima volta da Oscar W. Tabarez nel 2021, ma salta il Mondiale 2022 per in infortunio. E’ un giocatore duttile, bravo nell’uno contro uno, molto veloce, salta l’uomo e ha grande qualità. El Rayito ora è pronto ad essere protagonista anche in Europa, alla Fiorentina, seguendo l’orma di tanti suoi connazionali.

Foto: Instagram personale