Esclusiva: Brian Rodriguez, la Fiorentina accelera. E non esclude Vargas

La Fiorentina accelera per un esterno offensivo e può chiudere. Il nome più caldo in queste ore è quello di Brian Rodriguez, confermando le indiscrezioni dall’Uruguay nella serata di ieri. La novità è che per Il classe 2000 uruguaiano, in azione con i messicani del Club America, la Fiorentina ha intenzione di accelerare e di presentare un’offerta per provare a chiudere. La richiesta è di 10 milioni, il club viola proverà ad abbassarla ma c’é già il gradimento di Rodriguez. Vargas dll’Augsburg resta in lista, per il momento alternativo, ma potrebbe esserci un doppio colpo in attacco se ci fosse una doppia uscita. Intanto, la Fiorentina sta lavorando per Brian Rodriguez…

Foto: Instagram Brian Rodriguez