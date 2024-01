L’indiscrezione: Brian Rodriguez ribadisce il sì alla Fiorentina. Ora…

Puntuali conferme rispetto a quanto vi abbiamo anticipato nelle giornata di ieri. La Fiorentina vuole chiudere la trattativa con i messicani del Club America per l’esterno offensivo Brian Rodriguez. E nel frattempo, ecco la novità, ha un’intesa di massima con il diretto interessato, accordo di quattro anni (oppure tre più opzione). Rodriguez vuole la Fiorentina, il club viola ha lavorato anche nelle ultimissime ore e conta di chiudere con il Club America che aveva dato una valutazione, trattabile, di 10 milioni (bonus compresi). Lo stesso allenatore dell’America ha dichiarato che “qualcuno andrà via e sarà sostituito”. Nel frattempo la Fiorentina continua a parlare con l’Augsburg per Vargas, anche in questo caso ha l’apertura totale e una bozza di intesa con l’esterno oggi titolare contro il Borussia Monchengladbach. Un doppio colpo non va escluso, a maggiore ragione se dopo Brekalo (pole Dinamo Zagabria) ci fosse un’altra uscita. Ma intanto riflettori accesi su Rodriguez…

Foto: Instagram Rodriguez