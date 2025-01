Renato Veiga alla Juve: summit per lo scambio dei documenti

Renato Veiga alla Juventus, una rincorsa che parte da domenica con il via libera del Chelsea. Trattativa già in stato avanzato, entro stasera i club si metteranno in contatto per preparare lo scambio dei documenti. Come raccontato, operazione da 4,5 milioni tutto compreso (2 per il cartellino fino a giugno, 2 di ingaggio e commissioni) più bonus che dipenderanno dal cammino in Champions. Il difensore aveva altre offerta, ma ha sempre aspettato i bianconeri, dando loro la priorità. E, adesso, il traguardo è sempre più vicino.

Foto: Instagram Renato Veiga