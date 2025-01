Juve-Veiga: confermato e in dirittura. Almeno altri 4 tavoli aperti

La Juventus ha lavorato anche nella giornata con gli agenti di Renato Veiga, un filo conduttore con il Chelsea che resiste da quando vi abbiamo svelato i famosi contatti con il club inglese . E ha raggiunto un accordo di massima per il prestito secco. Operazione da 4,5 milioni tutto compreso (2 per il cartellino fino a giugno, 2 di ingaggio e commissioni) più bonus che dipenderanno dal cammino in Champions. La Juve in questa fase del mercato non può fare formule diverse, oggi non ha presentato alcun tipo di offerta al Chelsea, ma ha incassato il sì degli agenti che hanno dialogato con il club. Domani il placet definitivo. In sostanza – come anticipato – Veiga preferisce la Juve a qualsiasi altra soluzione. Eppure le offerte non mancavano (ci ha pensato anche la Lazio, oltre a Borussia Dortmund e Olympique Marsiglia). Ma i tavoli aperti sono almeno altri 4: quello con il Newcastle per Kelly perché con la partenza di Danilo servirebbero due difensori, senza dimenticare che il Manchester City può presto materializzarsi per Cambiaso (occhio quindi a Chilwell per un’altra possibile soluzione). E non trascurando la posizione di Douglas Luiz, ufficiosamente fuori dal mercato ma che potrebbe tornare in ballo se qualcuno (al City piace) si presentasse anche con un prestito molto oneroso. Intanto, domani il via libera Chelsea per Veiga…